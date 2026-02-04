Умеров: украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби

Украинская делегация готовит доклад президенту Владимиру Зеленскому по итогам первого дня трехсторонних переговоров с РФ и США, направленных на урегулирование российско-украинской войны.

Об этом у себя в Facebook написал секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Умеров, после трехсторонней встречи переговорный процесс сегодня продолжился в формате работы в группах.

Кроме Умерова, украинская делегация работала в составе Кирилла Буданова, Давида Арахамии, Сергея Кислицы, Андрея Гнатова, Вадима Скибицкого и Александра Бевза.

С американской стороны в консультациях приняли участие Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джош Груэнбаум, а также Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич.

Умеров также добавил, что "российская сторона была представлена на высоком военном уровне".

"Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения. Готовим доклад Президенту Владимиру Зеленскому", – отметил он.

Сообщалось, что продолжение переговоров планируется в четверг, 5 февраля.

Отметим, что трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах проходят после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине. В связи с новым обстрелом президент Владимир Зеленский во вторник заявил о "корректировке" работы украинской команды на переговорах.