Европарламент соберется в годовщину полномасштабного вторжения РФ

Европейский парламент 24 февраля соберется на внеочередное заседание, чтобы почтить мужество украинского народа в противостоянии российской агрессии.

Об этом в среду сообщила в соцсети Х президент Европарламента Роберта Метсола, пишет "Европейская правда".

Она подчеркнула, что на заседании евродепутаты подтвердят свою непоколебимую приверженность справедливому и прочному миру, а также конкретную поддержку Украины.

"С гордостью сообщаю, что 24 февраля Европейский парламент созовет внеочередное пленарное заседание, чтобы почтить мужество народа Украины", – сообщила глава парламента.

Напомним, президент Европейского совета Антониу Кошта прибыл с визитом в Киев на годовщину полномасштабной агрессии России против Украины 24 февраля.

Также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев по приглашению президента Зеленского по случаю годовщины полномасштабного вторжения России.

Кроме того, делегация европейских комиссаров, в которую войдет еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос, прибывает с визитом в Киев к годовщине полномасштабного вторжения.