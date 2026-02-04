Вучич рассказал, как Сербия пытается сократить газовую зависимость от РФ

Сербия диверсифицирует поставки энергоносителей, отказываясь от поставок из России, и уже ведет переговоры о закупке природного газа через механизм Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Александар Вучич в среду в интервью агентству Reuters.

Сербия является одним из немногих покупателей российского природного газа, оставшихся в Европе – более 80% ее поставок поступают оттуда.

Однако ЕС оказывает давление на Сербию, чтобы она нашла альтернативы, поскольку пытается сократить денежные потоки в военный бюджет РФ, которая развязала войну против Украины.

В прошлом году Сербия не смогла заключить новый долгосрочный контракт с российским "Газпромом", а краткосрочное соглашение, достигнутое в декабре, истекает 31 марта.

Вучич заявил, что понимает политику ЕС в отношении российских энергоносителей, сказав: "Мы должны адаптировать нашу энергетическую политику к определенным требованиям и запросам".

"Мы по-прежнему будем получать большие объемы российского газа, но все больше и больше будем закупать у европейцев", – добавил он.

По словам сербского президента, Сербия стремится обеспечить 500 миллионов кубометров газа в год, что составляет примерно пятую часть ее потребностей, в рамках общей инициативы ЕС по закупке газа, к которой она присоединилась в прошлом году.

Сербия уже закупает газ из Азербайджана через Болгарию, а в этом году должно начаться строительство газопровода в Северную Македонию, который обеспечит Сербии доступ к сжиженному природному газу из Греции, сказал он.

Нефтепровод, соединяющий Сербию и соседнюю Румынию, должен быть завершен в 2027 году.

"Это большая диверсификация", – сказал Вучич.

Стоит отметить, что 3 февраля вступает в силу отказ ЕС от российского газа в 2027 году, первые контракты отменят с 25 апреля 2026-го.

