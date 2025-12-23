Вучич: Сербія домовилася про продовження поставок газу РФ до кінця березня

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна домовилася із Росією щодо продовження постачання газу до кінця березня.

Його слова цитує РТС, пише "Європейська правда".

Вучич заявив, що Сербія матиме і електроенергію, і достатньо газу для майбутнього зимового сезону

"Ми домовилися про продовження поставок газу ще на три місяці, до 31 березня, щоб люди могли бути впевнені і спати спокійно", – заявив він.

У Белграді розраховували укласти новий довгостроковий договір на постачання газу ще в травні цього року.

Також він сказав, що представники "Газпрому" обговорюють продаж частки в компанії Naftna Industrija Srbije (NIS), яка перебуває під санкціями США, серед інших, з угорською національною компанією MOL.

Вучич наголосив, що сербське керівництво не має заперечень проти цього.

"Угорці – наші друзі. Ми просто маємо закінчити якомога швидше, до 15 січня", – додав президент Сербії.

NIS, найбільша нафтова компанія Сербії, після кількох затримок з початку жовтня перебуває під санкціями США.

Сполучені Штати наполягають на тому, щоб російські компанії відмовилися від своєї частки в NIS, яка зараз становить 56,2%.Через санкції нафтопереробний завод NIS у місті Панчево, поблизу Белграда, було закрито.

На цьому тлі влада Сербії вже розглядає можливість відмовитись від NIS як основного постачальника нафти, якщо ситуація не зміниться.

Тим часом угорська нафтова і газова компанія MOL збільшить поставки сирої нафти і палива до Сербії.