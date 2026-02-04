Бельгія розслідує інцидент із задимленням на новітньому протимінному кораблі

Міністерство оборони Бельгії розпочало технічне розслідування надзвичайної події на борту новітнього протимінного корабля M940 Oostende.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє VRT.

У вівторок ввечері, близько 19:30, у бельгійському порту Зебрюгге було зафіксовано сильне задимлення на борту протимінного судна M940 Oostende. Це абсолютно нове судно, яке лише за день до інциденту залишило сухий док.

За словами міністра оборони Тео Франкена, причиною задимлення став перегрів установки SCR, що є частиною вихлопної системи.

Відкритого вогню не було, проте утворилася щільна хмара нетоксичного диму. Пожежна бригада оперативно охолодила перегріті зони. Екіпаж не постраждав, саме судно також перебуває в безпеці.

Міністр оборони Франкен назвав інцидент "примітним" і провів паралелі з останніми подіями в Європі.

"Ми повинні ретельно розслідувати: що сталося, хто до цього причетний і як це стало можливим", – заявив Франкен, нагадавши про арешт двох осіб у Німеччині, яких підозрюють у спробі диверсії щодо військових кораблів у порту Гамбурга.

Раніше повідомляли, що міністерка юстиції Німеччини Стефані Хубіг виступає за внесення поправки до Кримінального кодексу, спрямовану проти так званих "одноразових агентів" – виконавців диверсій, які діють на замовлення іноземних держав.