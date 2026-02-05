В правительстве Польши не исключают вмешательства из-за дефицита пеллет для отопления

В правительстве Польши будут следить за ситуацией с продажей пеллет для отопления и не исключают вмешательство, если подтвердятся какие-либо злоупотребления или ситуация будет ухудшаться.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Комментируя ситуацию на рынке пеллет, министр энергетики Милош Мотика подчеркнул, что власти не регулируют цены, но Управление по вопросам конкуренции и защиты потребителей мониторит состояние дел.

Он не исключил определенного государственного вмешательства, если это ведомство обнаружит злоупотребления на рынке, или ситуация будет дальше усложняться. Министр напомнил, как в 2024 году в ответ на подорожание сливочного масла Агентство по стратегическим резервам выдало из запасов около 1000 тонн масла. То же самое можно будет сделать с пеллетами, если ситуация не улучшится.

В Управлении по вопросам конкуренции и защиты потребителей говорят, что до сих пор не обнаружили признаков "ценового сговора" на рынке пеллет.

В Польше – где, как и в Украине, уже долго держится необычно суровая зимняя погода – в последние дни начал возникать дефицит пеллет, которые являются одним из самых популярных материалов для отопления. Торговые операторы начали вводить лимиты на объемы, продаваемые одному покупателю, и на сроки предварительного заказа.

При этом некоторые более "экологичные" котлы требуют исключительно этого вида топлива.

Ночами в воскресенье и понедельник местами морозы достигали −20°C и ниже. Самые низкие показатели на территории страны зафиксировали в Сувалках на северо-востоке, где мороз достиг −27,7°C. Сотни школ в разных регионах страны отменили занятия в классах из-за суровой погоды.

В Литве зафиксировали самые низкие температуры за последние почти 30 лет.