У Польщі сотні шкіл закриті або на дистанційному навчанні через сильні морози

У Польщі понад 300 шкіл в різних регіонах країни скасували заняття у класах через сильні морози.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Понад 330 шкіл у різних регіонах Польщі оголосили позапланові вихідні через сильні морози, або перевели навчання в онлайн-формат.

Міністерка освіти Барбара Новацька закликала директорів розглянути таку можливість, якщо у їхній місцевості стовпчик термометра опустився до −15°C чи нижче.

У Польщі, як і в Україні, минула ніч була надзвичайно холодною. Найнижчі показники на території країни зафіксували у Сувалках на північному сході, де мороз сягнув −27,7°C.

У Варшаві стовпчик термометра опустився до −18,6°C.

У Литві минулої ночі зафіксували рекордні за останні 30 років −34,3°C. Екстремально холодна погода почалася ще вихідними. Через сильні морози деякі школи також перейшли на дистанційні заняття.