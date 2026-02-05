Аеропорт Берліна зупинив роботу через крижаний дощ

У Німеччині аеропорт "Берлін-Бранденбург" призупинив рейси на невизначений термін через крижаний дощ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Tagesspiegel.

Як повідомили в пресслужбі аеропорту Берліна, літаки неможливо розморозити через негоду. Поки що це стосується лише зльотів. Літаки продовжують приземлятися в аеропорту.

Негода спричинила скасування та масові затримки рейсів. Пасажирів просять перевіряти статус рейсів в авіакомпаній.

Про термін відновлення роботи аеропорту поки невідомо.

Німецька метеорологічна служба попереджає про високий ризик несприятливих погодних умов через морозний дощ та ожеледицю у столиці країни.

Як стало відомо у середу, міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка не зміг долетіти до Сполучених Штатів через затримки авіарейсів у Франкфурті-на-Майні, спричинені погодними умовами.

Тим часом в Іспанії через посилення шторму "Леонардо" закривають школи і скасовують залізничні рейси. Також відомо про евакуацію 3 тисяч людей.