В Іспанії закривають школи і скасовують поїзди через новий шторм

В Іспанії через посилення шторму "Леонардо" місцями закривають школи і скасовують залізничні рейси; 3 тисячі людей евакуювали.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

У середу шторм "Леонардо" набирає найбільшої сили над територією Іспанії. Метеослужба попередила про дуже інтенсивні опади та сильний вітер.

Найгірша негода очікується в Андалусії – найпівденнішому регіоні країни, там місцями оголосили "червоний" рівень небезпеки. Місцями може випасти 120-150 літрів опадів на квадратний метр. У найбільш загрожених районах евакуювали близько 3 тисяч людей.

По території країни закриті 45 доріг, більшість – через наслідки інтенсивних злив, ще частина – через сніг. Також зупинені кілька залізничних гілок в Андалусії. Оператор Renfe повідомив про обмеження залізничного руху у регіоні протягом всього дня, на деяких маршрутах рейси скасовані.

У кількох районах Португалії також оголошено підвищений рівень небезпеки через сильний вітер і зливи, повідомляє Publico. Пік негоди очікують у ніч проти 5 лютого.

Минулого тижня Португалія потерпала від шторму "Крістін", що став однією з найпотужніших погодних подій у Португалії за останні роки. Негода спричинила загибель п’яти людей і завдала величезної шкоди.

Уряд Португалії виділяє 2,5 млрд євро на відновлення після завданих штормом збитків.