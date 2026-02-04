Укр Рус Eng

В Іспанії закривають школи і скасовують поїзди через новий шторм

Новини — Середа, 4 лютого 2026, 09:47 — Марія Ємець

В Іспанії через посилення шторму "Леонардо" місцями закривають школи і скасовують залізничні рейси; 3 тисячі людей евакуювали. 

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда". 

У середу шторм "Леонардо" набирає найбільшої сили над територією Іспанії. Метеослужба попередила про дуже інтенсивні опади та сильний вітер. 

Найгірша негода очікується в Андалусії – найпівденнішому регіоні країни, там місцями оголосили "червоний" рівень небезпеки. Місцями може випасти 120-150 літрів опадів на квадратний метр. У найбільш загрожених районах евакуювали близько 3 тисяч людей. 

По території країни закриті 45 доріг, більшість – через наслідки інтенсивних злив, ще частина – через сніг. Також зупинені кілька залізничних гілок в Андалусії. Оператор Renfe повідомив про обмеження залізничного руху у регіоні протягом всього дня, на деяких маршрутах рейси скасовані.

У кількох районах Португалії також оголошено підвищений рівень небезпеки через сильний вітер і зливи, повідомляє Publico. Пік негоди очікують у ніч проти 5 лютого. 

Минулого тижня Португалія потерпала від шторму "Крістін", що став однією з найпотужніших погодних подій у Португалії за останні роки. Негода спричинила загибель п’яти людей і завдала величезної шкоди.

Уряд Португалії виділяє 2,5 млрд євро на відновлення після завданих штормом збитків.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Іспанія Португалія стихійні лиха
Реклама: