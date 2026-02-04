Глава МЗС Чехії не долетів до США через погоду

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка відклав свій перший закордонний візит до Сполучених Штатів через несприятливі погодні умови.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили České noviny.

Очільник МЗС Чехії 4 лютого мав взяти участь у міністерській у конференції з питань корисних копалин у Вашингтоні.

Через несприятливі погодні умови було скасовано всі вильоти з аеропорту Франкфурта-на-Майні, звідки Мацінка мав вилетіти до США. Через велику затримку міністр повернувся до Праги.

Поїздка до Вашингтона не дозволила міністру відвідати слухання у Палаті депутатів, яка у вівторок розпочала розгляд вотуму недовіри уряду Андрея Бабіша. Ініціативу внесли після скандалу, в якому фігурує глава МЗС.

Минулого тижня президент Чехії Петр Павел оприлюднив повідомлення від міністра закордонних справ Петра Мацінки, в яких той намагається шантажувати президента з приводу призначення скандального Філіпа Турека від партії "Автомобілісти за себе" міністром охорони довкілля.

Як відомо, Павел відмовляється призначати Турека через те, що той раніше опинився під розслідуванням через гомофобні, расистські та антисемітські коментарі в минулому, а також звинувачення з боку його колишньої дівчини в насильстві.

На тлі скандалу опозиція вимагала відставки очільника МЗС. Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш не прислухався до закликів опозиції щодо звільнення Мацінки, хоча заявив, що вважає його повідомлення президенту "погано сформульованими".

Обговорення вотуму недовіри у парламенті Чехії продовжиться і в середу, 4 лютого. Невідомо, чи Мацінка прийде на дебати, попри скасування його поїздки до США.