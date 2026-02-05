Аэропорт Берлина приостановил работу из-за ледяного дождя

В Германии аэропорт "Берлин-Бранденбург" приостановил рейсы на неопределенный срок из-за ледяного дождя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Tagesspiegel.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Берлина, самолеты невозможно разморозить из-за непогоды. Пока это касается только взлетов. Самолеты продолжают приземляться в аэропорту.

Непогода привела к отмене и массовым задержкам рейсов. Пассажиров просят проверять статус рейсов у авиакомпаний.

О сроках возобновления работы аэропорта пока неизвестно.

Немецкая метеорологическая служба предупреждает о высоком риске неблагоприятных погодных условий из-за морозного дождя и гололеда в столице страны.

Как стало известно в среду, министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка не смог долететь до Соединенных Штатов из-за задержек авиарейсов во Франкфурте-на-Майне, вызванных погодными условиями.

Между тем в Испании из-за усиления шторма "Леонардо" закрывают школы и отменяют железнодорожные рейсы. Также известно об эвакуации 3 тысяч человек.