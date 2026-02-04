У Польщі звинуватили співробітника Міноборони у роботі на іноземну розвідку

Співробітнику Міністерства національної оборони Польщі, якого заарештували 3 лютого, висунули звинувачення у діяльності на користь іноземних розвідувальних служб.

Про це повідомила прокурор Аліція Шелаговська з окружної прокуратури у Варшаві, передає RMF24, пише "Європейська правда".

До суду подано клопотання про тимчасове утримання чоловіка під вартою.

Прокурор зазначила, що чоловікові висунуто звинувачення за статтею 130(2) Кримінального кодексу, яка, за її словами, стосується "шпигунства на користь іноземних розвідувальних служб".

Вона додала, що це правопорушення карається позбавленням волі на строк від восьми років до довічного ув'язнення.

У середу підозрюваний дав свої пояснення.

3 лютого стало відомо, що у Польщі засудили до 3,5 років ув’язнення громадянина з прикордонного Грубешува за збір інформації для російської розвідки – зокрема, про заходи безпеки у стратегічному аеропорту Жешува.

Нещодавно Польща оголосила в розшук колишнього військового, який діяв на користь Росії.