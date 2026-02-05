Сотрудника Минобороны Польши, подозреваемого в шпионаже, арестовали на 3 месяца

Сотрудника Министерства обороны Польши, задержанного 3 февраля по подозрению в деятельности в пользу иностранных разведывательных служб, арестовали на три месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал Onet.

Суд принял временное решение о трехмесячном содержании под стражей 60-летнего сотрудника Министерства обороны.

Во вторник, 3 февраля, мужчину задержали на месте работы. Ему предъявили обвинение по статье 130(2) Уголовного кодекса, которая касается "шпионажа в пользу иностранных разведывательных служб".

По данным Onet, задержанный Владимир П. подозревается в сотрудничестве именно с российской и белорусской разведкой.

Военная контрразведка Польши в течение нескольких месяцев следила за его действиями и собирала доказательства по этому делу. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.

Также 3 февраля стало известно, что в Польше приговорили к 3,5 годам тюремного заключения гражданина из приграничного Грубешува за сбор информации для российской разведки – в частности, о мерах безопасности в стратегическом аэропорту Жешува.

Недавно Польша объявила в розыск бывшего военного, который действовал в интересах России.