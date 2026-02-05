Укр Рус Eng

В Естонії відпустили затримане судно, що прямувало до РФ: підозри не підтвердились

Новини — Четвер, 5 лютого 2026, 11:19 — Марія Ємець

Естонія відпустила затриманий контейнеровоз з російським екіпажем, який прямував до Росії, оскільки підозри щодо наркотиків на борту не підтвердились. 

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда". 

Вночі 5 лютого естонські митники завершили перевірку вантажного судна Baltic Spirit, що прямувало з Еквадору до Росії, та не знайшли підтверджень підозрам у контрабанді. Для перевірки контейнери вивантажували з борту. 

Після цього судно відпустили, контейнеровоз залишив порт Мууга близько 2 ночі. 

Як повідомляли, 3 лютого естонські правоохоронці затримали Baltic Spirit у зв’язку з інформацією від міжнародних партнерів про те, що на його борту можуть перевозити наркотики. 

Останнім портом перебування судна до цього був еквадорський Пуерто-Болівар. 

У німецькому Гамбурзі нещодавно перехопили 400 кг героїну, які прибули туди у вантажному контейнері з Сінгапуру. 

Іспанія затримала судно з 10 тоннами кокаїну, який приховали в солі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія
Реклама: