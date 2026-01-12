Іспанія затримала судно з 10 тоннами кокаїну, який приховали в солі

Іспанська поліція здійснила найбільше в історії вилучення кокаїну у відкритому морі, перехопивши судно, що перевозило майже 10 тонн кокаїну, прихованого в партії солі.

Про це повідомила поліція у понеділок, 12 січня, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, судно прямувало з Бразилії до Європи. В результаті операції правоохоронці заарештували 13 осіб, що перебували на борту судна.

Береговій охороні довелося буксирувати судно, у якому закінчилося паливо, до порту в Санта-Круз-де-Тенеріфе, що на Канарських островах.

Відтак поліцейські вилучили 294 тюки наркотиків та пістолет.

На зображеннях видно, як поліцейські за допомогою лопат і руками викопують кокаїн з-під солі.

Фото: поліція Іспанії

Фото: поліція Іспанії

Фото: поліція Іспанії

У міжнародній операції також брали участь Управління США по боротьбі з наркотиками, Федеральна поліція Бразилії, Національне агентство Великої Британії по боротьбі зі злочинністю та органи влади Франції й Португалії.

На початку жовтня в аеропорту італійського міста Бергамо правоохоронці затримали 46-річну жінку румунського походження, яка намагалась перевезти у своєму тілі 120 капсул з героїном.

У Нідерландах перехопили 1200 кг кокаїну, серед затриманих виявився 14-річний підліток.

Наприкінці грудня італійська поліція затримала 384 особи та вилучила 1,4 тонни наркотиків під час масштабної операції проти наркотрафіку.