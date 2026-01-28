Укр Рус Eng

У порту німецького Гамбурга перехопили 400 кг героїну

Новини — Середа, 28 січня 2026, 17:27 — Марія Ємець

У німецькому порту Гамбург перехопили 400 кг героїну, які прибули туди у вантажному контейнері з Сінгапуру. 

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Наркотики – 400 кілограмів героїну – виявили у порту Гамбурга ще у грудні у контейнері з папером для поліграфії. Під час просвічування вантажу рентгеном помітили, що у рулонах паперу містяться прямокутні пакунки. 

Про випадок публічно повідомили після завершення операції, яку правоохоронці почали після знахідки. На останньому її етапі відбулися обшуки у низці домівок та комерційних приміщень у містах Бремергафен, передмісті Бремена та самому Бремені. У підозрюваних вилучили електронні пристрої, слідство триває.

Знахідку у Гамбурзі називають найбільшою перехопленою у Німеччині партією героїну за останні роки, його вартість на чорному ринку становить приблизно 32 млн євро. 

Португалія цього тижня перехопила підводний човен з рекордною партією кокаїну.

Іспанія затримала судно з 10 тоннами кокаїну, який приховали в солі.


Німеччина кримінал
