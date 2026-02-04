Естонія затримала контейнеровоз з російським екіпажем, підозрюють у контрабанді

Естонська влада затримала контейнеровоз російським екіпажем, який прямував до РФ, за підозрою у контрабанді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Судно "Baltic Spirit"під прапором Багамських островів рухалося внутрішніми водами Естонії в напрямку Росії.

Співробітники Податково-митного департаменту, спецпідрозділу поліції та військово-морського флоту затримали контейнеровоз через підозру в контрабанді з Південної Америки.

Спеціальний підрозділ поліції K-Commando піднявся на борт судна за допомогою гелікоптера, а потім затримав його для проведення перевірки.

Фото: ERR

Екіпаж судна, серед якого 23 громадян Росії, не чинив опору.

Згідно з попередньою перевіркою, контейнеровоз не належить до "тіньового флоту" РФ та не підпадає під санкції ЄС.

Нагадаємо, 22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch минулого тижня неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон сказав йому про плани відпустити танкер через вимоги законодавства.

Як писали, 14 європейських країн виступила з відкритим попередженням на адресу танкерів "тіньового флоту" Росії в Балтійському та Північному морях.