Туск в Києві зустрівся із Зеленським

Новини — Четвер, 5 лютого 2026, 11:41 — Ольга Ковальчук

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", український президент повідомив в мережі X.

Туск та Зеленський вшанували пам’ять загиблих українських захисників і захисниць біля Стіни пам'яті полеглих за Україну на Михайлівській площі.

Прем’єр Польщі прибув до Києва вранці 5 лютого. В офіційному X канцелярії Туска опублікували фото його прибуття на вокзал у Києві. Там прем'єр-міністра вітали очільник МЗС України Андрій Сибіга і тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич.

Раніше Туск повідомляв, що разом з ним до Києва приїде міністр фінансів та економіки Анджей Доманський. Глава польського уряду пояснив, що це потрібно для організації Конференції з відновлення України, яка відбудеться у червні у Гданську.

