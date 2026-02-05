Туск в Києві зустрівся із Зеленським

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", український президент повідомив в мережі X.

Туск та Зеленський вшанували пам’ять загиблих українських захисників і захисниць біля Стіни пам'яті полеглих за Україну на Михайлівській площі.

Together with Prime Minister of Poland @donaldtusk, we paid tribute to fallen Ukrainian defenders.



Eternal memory to our bravest people who fought for Ukraine, defended its independence, and gave their lives in this struggle.



Eternal glory to our heroes. We remember each and… pic.twitter.com/Kop4f9mtq7 – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2026

Прем’єр Польщі прибув до Києва вранці 5 лютого. В офіційному X канцелярії Туска опублікували фото його прибуття на вокзал у Києві. Там прем'єр-міністра вітали очільник МЗС України Андрій Сибіга і тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич.

Раніше Туск повідомляв, що разом з ним до Києва приїде міністр фінансів та економіки Анджей Доманський. Глава польського уряду пояснив, що це потрібно для організації Конференції з відновлення України, яка відбудеться у червні у Гданську.