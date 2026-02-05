Укр Рус Eng

Туск прибув до Києва 

Новини — Четвер, 5 лютого 2026, 09:17 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вранці 5 лютого прибув до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на офіційних сторінках прем’єра та посольства Польщі.

В офіційному X Канцелярії прем'єра опублікували фото прибуття Туска на вокзал у Києві, де його вітали очільник МЗС України Андрій Сибіга і тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

Нагадаємо, у понеділок Дональд Туск анонсував візит до Києва "найближчими днями", не уточнюючи дати. 

Також він повідомив, що разом з ним приїде міністр фінансів та економіки Анджей Доманський. 


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Туск
Реклама: