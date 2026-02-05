Туск прибув до Києва 

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вранці 5 лютого прибув до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили на офіційних сторінках прем’єра та посольства Польщі.

В офіційному X Канцелярії прем'єра опублікували фото прибуття Туска на вокзал у Києві, де його вітали очільник МЗС України Андрій Сибіга і тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

[🇺🇦] Премʼєр-Міністр @donaldtusk розпочав свій візит до Києва. Його зустрічав Тимчасовий повірений у справах Республіки Польща в Україні @P_Lukasiewicz. Вітаємо! https://t.co/2pI0mHtWRV – PLinUkraine (@PLinUkraine) February 5, 2026

Нагадаємо, у понеділок Дональд Туск анонсував візит до Києва "найближчими днями", не уточнюючи дати.

Також він повідомив, що разом з ним приїде міністр фінансів та економіки Анджей Доманський.



