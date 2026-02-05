Укр Рус Eng

Туск в Киеве встретился с Зеленским

Новости — Четверг, 5 февраля 2026, 11:41 — Ольга Ковальчук

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", украинский президент сообщил в сети X.

Туск и Зеленский почтили память погибших украинских защитников и защитниц у Стены памяти павших за Украину на Михайловской площади.

Премьер Польши прибыл в Киев утром 5 февраля. В официальном X канцелярии Туска опубликовали фото его прибытия на вокзал в Киеве. Там премьер-министра приветствовали глава МИД Украины Андрей Сибига и временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

Ранее Туск сообщал, что вместе с ним в Киев приедет министр финансов и экономики Анджей Доманский. Глава польского правительства объяснил, что это необходимо для организации Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июне в Гданьске.

