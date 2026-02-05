Туск в Киеве встретился с Зеленским
Новости — Четверг, 5 февраля 2026, 11:41 —
Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом, как пишет "Европейская правда", украинский президент сообщил в сети X.
Туск и Зеленский почтили память погибших украинских защитников и защитниц у Стены памяти павших за Украину на Михайловской площади.
Together with Prime Minister of Poland @donaldtusk, we paid tribute to fallen Ukrainian defenders.
Eternal memory to our bravest people who fought for Ukraine, defended its independence, and gave their lives in this struggle.
Eternal glory to our heroes. We remember each and… pic.twitter.com/Kop4f9mtq7– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2026
Премьер Польши прибыл в Киев утром 5 февраля. В официальном X канцелярии Туска опубликовали фото его прибытия на вокзал в Киеве. Там премьер-министра приветствовали глава МИД Украины Андрей Сибига и временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.
Ранее Туск сообщал, что вместе с ним в Киев приедет министр финансов и экономики Анджей Доманский. Глава польского правительства объяснил, что это необходимо для организации Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июне в Гданьске.