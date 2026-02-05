Глава МЗС Естонії приїхав в Україну

В Україну приїхав міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Тсахкна написав, що приїхав, аби на власні очі побачити, як українці продовжують триматися "у холоді й темряві, під постійною загрозою для життя, серед втрат і жахіть".

I am in Ukraine to witness how a nation keeps going amid cold and darkness, under constant threat to life, facing loss and horror, with air-raid sirens repeatedly reminding everyone how close the danger remains.



Ukraine continues its resistance against brutal aggression,… pic.twitter.com/ebnLuApSJs – Margus Tsahkna (@Tsahkna) February 5, 2026

"Україна продовжує опір варварській агресії і відмовляється дозволити перемогти терору й імперіалізму. Ця боротьба – це не лише про безпеку України. Це про безпеку Європи. Неможливо висловити нашу вдячність Україні за те, що вона стоїть на своєму – і ми зробимо усе, що можемо, щоб їй допомогти", – зазначив міністр.

Також в Україні сьогодні перебуває прем’єр Польщі Дональд Туск.

Після останнього масштабного удару РФ по українській енергосистемі 3 лютого Тсахкна назвав це державним терором.

Нагадаємо, Естонія на рівні ЄС ініціювала заборону на в’їзд до Шенгенської зони усім, хто у лавах російської армії воював проти України.