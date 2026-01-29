Глава МЗС Естонії пояснив, чому Таллінн пропонує заборонити в'їзд у ЄС колишнім воякам РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна навів аргументи до естонської пропозиції заборонити в’їзд до Шенгенської зони російським військовим-учасникам війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у спілкуванні зі ЗМІ у Брюсселі.

Тсахкна зазначив, що потенційне перебування у Європі колишніх російських військових, які воювали проти України – серйозна безпекова загроза.

"Я переконаний, що Путін "штовхатиме" цих комбатантів у Європу. Він буде їм надавати підтримку через різні служби. Ми вже зараз стикаємося з гібридними атаками. А що буде, якщо сотні тисяч цих екскомбатантів, злочинців приїдуть до нас? Що вони будуть тут робити? Переконаний, вони не будуть просто працювати і платити податки. Вони будуть робити багато поганих речей", – аргументував міністр.

"Вони будуть безпековою загрозою, кандидатами на вербування для російських спецслужб, можуть скоювати диверсії, втягуватися в організовану злочинність", – зазначив Тсахкна.

Як повідомляли, Естонія запропонувала заборонити в'їзд до Шенгенської зони всім, хто служив у складі російської армії і брав участь у бойових діях на території України.

Чинний Шенгенський візовий кодекс не вимагає від заявників вказувати, чи служили вони в російській армії і чи брали участь у бойових діях в Україні.

Також стало відомо, що 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ планують схвалити 24 лютого.