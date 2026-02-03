Глава МЗС Естонії про російський обстріл: "Це не дипломатія, це державний терор"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розкритикував Росію за масований удар по українських регіонах у ніч проти 3 лютого.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Тсахкна заявив, що Росія б’є по житлових будинках, дитячих садках та енергетичній інфраструктурі у найхолодніші дні зими.

"Це не дипломатія, це державний терор. Будь-що менше, ніж максимальний тиск на агресора, сприяє скоєнню злочину", – наголосив міністр закордонних справ Естонії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що нічна комбінована атака Росії проти України вкотре підтверджує, що у Москві не налаштовані на реальні мирні переговори.

Генсек НАТО прибув до Києва вранці 3 лютого та вочевидь перетнув кордон ще під час триваючої атаки. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео з Майдану Незалежності, де вони разом вшанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць.

Міністр закордонних справ України після нічної атаки РФ назвав її свідченням того, що очільнику Кремля байдуже і на переговори, і на обіцянки Трампу.