Глава МЗС Естонії про російський обстріл: "Це не дипломатія, це державний терор"
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розкритикував Росію за масований удар по українських регіонах у ніч проти 3 лютого.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Тсахкна заявив, що Росія б’є по житлових будинках, дитячих садках та енергетичній інфраструктурі у найхолодніші дні зими.
"Це не дипломатія, це державний терор. Будь-що менше, ніж максимальний тиск на агресора, сприяє скоєнню злочину", – наголосив міністр закордонних справ Естонії.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зазначив, що нічна комбінована атака Росії проти України вкотре підтверджує, що у Москві не налаштовані на реальні мирні переговори.
Генсек НАТО прибув до Києва вранці 3 лютого та вочевидь перетнув кордон ще під час триваючої атаки. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео з Майдану Незалежності, де вони разом вшанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць.
Міністр закордонних справ України після нічної атаки РФ назвав її свідченням того, що очільнику Кремля байдуже і на переговори, і на обіцянки Трампу.