Глава МИД Эстонии приехал в Украину
В Украину приехал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.
Тсахкна написал, что приехал, чтобы воочию увидеть, как украинцы продолжают держаться "в холоде и темноте, под постоянной угрозой для жизни, среди потерь и ужасов".
I am in Ukraine to witness how a nation keeps going amid cold and darkness, under constant threat to life, facing loss and horror, with air-raid sirens repeatedly reminding everyone how close the danger remains.
Ukraine continues its resistance against brutal aggression,… pic.twitter.com/ebnLuApSJs– Margus Tsahkna (@Tsahkna) February 5, 2026
"Украина продолжает сопротивление варварской агрессии и отказывается позволить победить террору и империализму. Эта борьба – это не только о безопасности Украины. Это о безопасности Европы. Невозможно выразить нашу благодарность Украине за то, что она стоит на своем – и мы сделаем все, что можем, чтобы ей помочь", – отметил министр.
Также в Украине сегодня находится премьер Польши Дональд Туск.
После последнего масштабного удара РФ по украинской энергосистеме 3 февраля Тсахкна назвал это государственным террором.
Напомним, Эстония на уровне ЕС инициировала запрет на въезд в Шенгенскую зону всем, кто в рядах российской армии воевал против Украины.