Глава МИД Эстонии приехал в Украину

Новости — Четверг, 5 февраля 2026, 11:47 — Мария Емец

В Украину приехал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Тсахкна написал, что приехал, чтобы воочию увидеть, как украинцы продолжают держаться "в холоде и темноте, под постоянной угрозой для жизни, среди потерь и ужасов". 

"Украина продолжает сопротивление варварской агрессии и отказывается позволить победить террору и империализму. Эта борьба – это не только о безопасности Украины. Это о безопасности Европы. Невозможно выразить нашу благодарность Украине за то, что она стоит на своем – и мы сделаем все, что можем, чтобы ей помочь", – отметил министр.

Также в Украине сегодня находится премьер Польши Дональд Туск.

После последнего масштабного удара РФ по украинской энергосистеме 3 февраля Тсахкна назвал это государственным террором.

Напомним, Эстония на уровне ЕС инициировала запрет на въезд в Шенгенскую зону всем, кто в рядах российской армии воевал против Украины.

