В Киев прибыла партия генераторов от ЕС

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Киев поступила партия из 177 генераторов от Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Telegram.

По словам мэра Киева, речь идет о генераторах мощностью 20-22 кВт. Город будет использовать их для подключения к индивидуальным теплопунктам в домах, где есть такая возможность.

Фото: Telegram / Виталий Кличко

Генераторы были предоставлены из стратегического резерва средств гражданской защиты ЕС – rescEU через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как сообщил Кличко, 6 февраля в Киев прибудет еще одна партия из 41 генератора от Евросоюза.

Напомним, на прошлой неделе в Киев доставили 76 аварийных генераторов из стратегических резервов ЕС для восстановления электроснабжения в украинских населенных пунктах.

Перед этим Еврокомиссия анонсировала передачу 447 генераторов общей стоимостью 3,7 млн евро.

А 28 января в Киев прибыла энергетическая помощь от Германии – две когенерационные установки для критических нужд столицы.