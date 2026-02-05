Укр Рус Eng

У Нідерландах погодили розподіл портфелів у новому уряді

Новини — Четвер, 5 лютого 2026, 12:59 — Марія Ємець

У новій коаліції в Нідерландах, що сформувалась за підсумками осінніх виборів, домовились про розподіл міністерських портфелів. 

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда". 

Ліберальна D66, правоцентристська Народна партія за свободу і демократію (VVD) та християнські демократи (CDA) досягли домовленості щодо розподілу портфелів у майбутньому уряді Роба Єттена.

Очільником МЗС має стати представник CDA, також партія отримує МВС та Міністерство економіки й клімату. Вже відомо, що лідер цієї політсили не претендує на урядову посаду і залишиться головою фракції у парламенті. 

Міністерство оборони та Мін’юст очолять представники VVD; попередній міністр фінансів від цієї ж політсили залишиться на цій посаді. 

Загалом в уряді Єттена D66 отримає 7 міністерських портфелів, VVD – 6,  CDA – 5.

Новий уряд має почати роботу 23 лютого. 

Нагадаємо, наприкінці січня лідери трьох політичних партій Нідерландів досягли коаліційної угоди, яка дозволить їм сформувати уряд меншості.

Переможцем виборів у Нідерландах стала ліберальна D66. Всього у парламенті – 15 фракцій.

Детально на цю тему – у статті За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди
Реклама: