В Нидерландах согласовали распределение портфелей в новом правительстве

В новой коалиции в Нидерландах, сформированной по итогам осенних выборов, договорились о распределении министерских портфелей.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Либеральная D66, правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD) и христианские демократы (CDA) достигли договоренности о распределении портфелей в будущем правительстве Роба Йеттена.

Главой МИД должен стать представитель CDA, также партия получит МВД и Министерство экономики и климата. Уже известно, что лидер этой политсилы не претендует на правительственную должность и останется главой фракции в парламенте.

Министерство обороны и Минюст возглавят представители VVD; предыдущий министр финансов от этой же политической силы останется на этой должности.

В целом в правительстве Йеттена D66 получит 7 министерских портфелей, VVD – 6, CDA – 5.

Новое правительство должно приступить к работе 23 февраля.

Напомним, в конце января лидеры трех политических партий Нидерландов достигли коалиционного соглашения, которое позволит им сформировать правительство меньшинства.

Победителем выборов в Нидерландах стала либеральная D66. Всего в парламенте – 15 фракций.

