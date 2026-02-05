Німецький Штутгарт постраждав від масштабного відключення електроенергії

В деяких районах Штутгарта сталося масштабне відключення електроенергії, в результаті чого частина світлофорів перестала працювати, і поліцейські були змушені регулювати рух на основних перехрестях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За даними поліції, після відключення світлофорів у деяких районах міста були відправлені патрулі. Правоохоронці додали, що причина відключення поки що невідома.

Представник пожежної служби повідомив, що було кілька викликів через спрацювання пожежних сигналізацій. Сама пожежна служба також постраждала від відключення електроенергії і все ще оцінювала ситуацію.

Інтернет-послуги тимчасово не працювали в багатьох офісах, а оператори електромереж спочатку не могли надати детальну інформацію.

Пасажири також повідомляли про перебої в роботі міської залізничної мережі Штутгарта. Одна свідок розповіла німецькому інформаційному агентству DPA, що вона була в поїзді, який зупинився на кілька хвилин, і було оголошено, що сталося відключення електроенергії і рух поїздів незабаром відновиться.

Deutsche Bahn повідомила, що S-Bahn і регіональні залізничні послуги не постраждали.

Нагадаємо, 21 січня на данському острові Борнгольм у Балтійському морі сталось масштабне відключення електропостачання після того, як з ладу був виведений підводний кабель, який з’єднував острів зі Швецією.

А 5 січня виявили пошкодження оптичного кабелю в Балтійському морі поблизу латвійського міста Лієпая.