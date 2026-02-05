Немецкий Штутгарт пострадал от масштабного отключения электроэнергии

В ряде районов Штутгарта произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате чего некоторые светофоры перестали работать, и полицейские были вынуждены регулировать движение на основных перекрестках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По данным полиции, после отключения светофоров в некоторых районах города туда были отправлены патрули. Правоохранители добавили, что причина отключения пока неизвестна.

Представитель пожарной службы сообщил, что было несколько вызовов из-за срабатывания пожарных сигнализаций. Сама пожарная служба также пострадала от отключения электроэнергии и все еще оценивала ситуацию.

Интернет-услуги временно не работали во многих офисах, а операторы электросетей сначала не могли предоставить подробную информацию.

Пассажиры также сообщали о перебоях в работе городской железнодорожной сети Штутгарта. Одна свидетельница рассказала немецкому информационному агентству DPA, что она была в поезде, который остановился на несколько минут, и было объявлено, что произошло отключение электроэнергии и движение поездов вскоре возобновится.

Deutsche Bahn сообщила, что S-Bahn и региональные железнодорожные услуги не пострадали.

Напомним, 21 января на датском острове Борнхольм в Балтийском море произошло масштабное отключение электроснабжения после того, как из строя был выведен подводный кабель, соединявший остров со Швецией.

А 5 января обнаружили повреждение оптического кабеля в Балтийском море вблизи латвийского города Лиепая.