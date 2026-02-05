Зеленський: Україна готова обміняти свої дрони на польські МіГ-29

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обмінятися з Польщею, надавши дрони, аби отримати винищувачі МіГ-29.

Про це він сказав під час спільної з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Києві, передає кореспондентка "Європейської правди".

Зеленський заявив, що Україна хоче радянські винищувачі МіГ-29 та готова до обміну. За його словами, Київ має список дронів, які потрібні польській стороні.

"Ми сказали сьогодні, що ми готові обміняти. Нам потрібно пройти зиму і нам потрібна відповідна зброя", – зазначив український президент.

Також він наголосив, що Україна також готова обміняти сучасні дрони на ракети.

"Інші партнери не встигають з деякими пакетами деяких ракет. Ми хочемо їх наблизити максимально, захищаючи свою енергетику", – наголосив Зеленський.

У середині січня заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що польський уряд ухвалив рішення про передачу Україні до дев'яти винищувачів МіГ-29, проте технічні переговори про це все ще тривають.

Варшава заявляла, що готова до передачі винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.

Міністр оборони Михайло Федоров нещодавно заявив, що Україна та Польща поглиблюють співпрацю в оборонній сфері, зокрема у питанні посилення Повітряних сил і спільно працюватимуть над модернізацією винищувачів МіГ-29, які польська сторона планує передати.