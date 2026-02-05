Зеленский: Украина готова обменять свои дроны на польские МиГ-29

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обменяться с Польшей и предоставить дроны, чтобы получить истребители МиГ-29.

Об этом он сказал во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский заявил, что Украина хочет советские истребители МиГ-29 и готова к обмену. По его словам, Киев имеет список дронов, которые нужны польской стороне.

"Мы сказали сегодня, что мы готовы обменять. Нам нужно пройти зиму и нам нужно соответствующее оружие", – отметил украинский президент.

Также он подчеркнул, что Украина также готова обменять современные дроны на ракеты.

"Другие партнеры не успевают с некоторыми пакетами некоторых ракет. Мы хотим их приблизить максимально, защищая свою энергетику", – подчеркнул Зеленский.

В середине января заместитель министра обороны Польши Павел Залевский сообщил, что польское правительство приняло решение о передаче Украине до девяти истребителей МиГ-29, однако технические переговоры об этом все еще продолжаются.

Варшава заявляла, что готова к передаче истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к некоторым ракетным и беспилотным технологиям.

Министр обороны Михаил Федоров недавно заявил, что Украина и Польша углубляют сотрудничество в оборонной сфере, в частности в вопросе усиления Воздушных сил, и будут совместно работать над модернизацией истребителей МиГ-29, которые польская сторона планирует передать.