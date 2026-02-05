Туск розкрив деталі майбутнього пакета військової допомоги для України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкрив деталі 48-го пакету допомоги для України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

За його словами, вартість цього пакету складатиме близько 200 млн злотих й він буде зосередженим на бронетехніці.

Також Туск прокоментував й питання винищувачів МіГ-29.

"Ми з президентом Зеленським домовилися, що діятимемо гнучко у разі потреби, змінюватимемо певні домовленості, адже хочемо діяти справді адекватно до потреб, тобто до актуальних потреб. Я знаю, що Україна потребує різних форм протиповітряної оборони, зокрема передусім певних типів боєприпасів і ракет. Не в усьому ми можемо допомогти", – сказав він.

За словами польського прем’єра, "якщо потреба в МіГ буде залишатися – Польща готова вже зараз передати ці літаки".

"Ми говорили тут про взаємний обмін, і Україна готова до такого обміну. Йдеться про українські дрони, оскільки ми хочемо будувати в Польщі ефективну систему протидії дронам, і наші дронові можливості та співпраця з Україною є для нас у цьому питанні пріоритетом", – додав Туск.

Зеленський, своєю чергою, заявив, що Україна хоче радянські винищувачі МіГ-29 та готова до обміну. За його словами, Київ має список дронів, які потрібні польській стороні.

Міністр оборони Михайло Федоров нещодавно заявив, що Україна та Польща поглиблюють співпрацю в оборонній сфері, зокрема у питанні посилення Повітряних сил і спільно працюватимуть над модернізацією винищувачів МіГ-29, які польська сторона планує передати.