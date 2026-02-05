Туск раскрыл детали будущего пакета военной помощи для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскрыл детали 48-го пакета помощи для Украины.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

По его словам, стоимость этого пакета составит около 200 млн злотых и он будет сосредоточен на бронетехнике.

Также Туск прокомментировал и вопрос истребителей МиГ-29.

"Мы с президентом Зеленским договорились, что будем действовать гибко в случае необходимости, будем менять определенные договоренности, ведь хотим действовать действительно адекватно потребностям, то есть актуальным потребностям. Я знаю, что Украина нуждается в различных формах противовоздушной обороны, в частности, прежде всего, в определенных типах боеприпасов и ракет. Не во всем мы можем помочь", – сказал он.

По словам польского премьера, "если потребность в МиГах будет оставаться – Польша готова уже сейчас передать эти самолеты".

"Мы говорили здесь о взаимном обмене, и Украина готова к такому обмену. Речь идет об украинских дронах, поскольку мы хотим строить в Польше эффективную систему противодействия дронам, и наши дронные возможности и сотрудничество с Украиной являются для нас в этом вопросе приоритетом", – добавил Туск.

Зеленский в свою очередь заявил, что Украина хочет советские истребители МиГ-29 и готова к обмену. По его словам, Киев имеет список дронов, которые нужны польской стороне.

Министр обороны Михаил Федоров недавно заявил, что Украина и Польша углубляют сотрудничество в оборонной сфере, в частности в вопросе усиления Воздушных сил, и будут совместно работать над модернизацией истребителей МиГ-29, которые польская сторона планирует передать.