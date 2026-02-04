"Зима близько": Медведєв лякає світ після втрати чинності "ядерного договору" між РФ і США

Заступник голови Ради безпеки Росії і колишній президент Дмитрій Медведєв опублікував "лякалку" про ядерну війну у зв’язку з тим, що 5 лютого втрачає чинність російсько-американський договір про контроль над ядерним озброєнням (СНО-3).

Допис він розмістив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Медведєв не втримався від того, щоб похизуватися відсутністю будь-яких гальм для Росії у ядерному питанні. "Ось і все. Вперше з 1972 року Росія (колишній СРСР) і США не мають договору, що обмежує стратегічні ядерні сили. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – все це в минулому", – написав Медведєв, перерахувавши минулі домовленості між США і РФ про ядерне стримування.

Медведєв додав скриншот із телесеріалу "Гра престолів". На картинці персонаж серіалу Король ночі, лідер армії живих мерців, натякає, що "Зима близька". Очевидно, це має символізувати "ядерну зиму", якою Москва намагається залякати світ.

That's it. For the first time since 1972, Russia (the former USSR) and the US have no treaty limiting strategic nuclear forces. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – all in the past. pic.twitter.com/D3TBZM9ffC – Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 4, 2026

4 лютого МЗС Росії заявило, що після зупинки дії договору СНО-3 РФ більше не вважає себе пов’язаною обмеженнями на ядерний арсенал.

Договір СНО-3 (або New START) – остання велика угода між США та Росією про взаємне скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Він був підписаний у 2010 році в Празі президентами Обамою та Медведєвим, набув чинності у 2011-му і мав стати фундаментом "ядерної стабільності" у світі.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков заявив, що Росія готова до нової реальності світу без обмежень на ядерні озброєння.