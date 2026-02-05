СМИ: США и РФ ведут переговоры о продлении договора по ограничению ядерных арсеналов

США и Россия близки к заключению соглашения о продлении действия договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Об этом порталу Axios рассказали три источника, знакомые с ходом переговоров, сообщает "Европейская правда".

Два источника предупредили, что проект плана еще требует одобрения лидеров обеих стран.

Другой источник подтвердил, что в течение последних 24 часов в Абу-Даби продолжались переговоры, но не подтвердил, что было достигнуто соглашение.

Договор СНВ-III является последним серьезным препятствием, сдерживающим ядерные арсеналы двух стран, которые вместе владеют около 85% мирового запаса ядерных боеголовок.

Посланцы президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры по новому договору СНВ с российскими чиновниками в кулуарах переговоров по Украине в Абу-Даби.

Срок действия действующего договора истекает в четверг, и неизвестно, будет ли официально закреплена договоренность о соблюдении его условий в течение дополнительного периода – возможно, шести месяцев.

Договор СНВ-III ограничивает количество ядерных боеголовок, которые США и Россия могут размещать на подводных лодках, ракетах и бомбардировщиках, и включает важные механизмы прозрачности.

Кремлевский правитель Владимир Путин ранее предлагал краткосрочное продление, но российское министерство иностранных дел в среду выразило сожаление в очень критическом заявлении, что "наши идеи были намеренно оставлены без ответа".

Основной причиной скептического отношения Белого дома к продлению действия нового договора СНВ было то, что он не ограничивает Китай, который имеет гораздо меньший ядерный потенциал, который, впрочем, быстро увеличивается.

Пекин не проявляет интереса к присоединению к соглашению, которое будет ограничивать его ядерную программу, и не имеет четких стимулов для этого.

По информации одного из источников, следующим шагом будет подписание соглашения о продлении срока действия договора Трампом и Путиным.

Договор СНВ-III (или New START) – последнее крупное соглашение между США и Россией о взаимном сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Он был подписан в 2010 году в Праге президентами Обамой и Медведевым, вступил в силу в 2011-м и должен был стать фундаментом "ядерной стабильности" в мире.

4 февраля МИД России заявил, что после приостановления действия договора СНВ-III РФ больше не считает себя связанной ограничениями на ядерный арсенал.

А заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев опубликовал "страшилку" о ядерной войне в связи с утратой силы договора СНВ-III.