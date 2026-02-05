Поліція Латвії почала кримінальний процес через "файли Епштейна"

Державна поліція Латвії 4 лютого розпочала кримінальний процес у зв'язку з нещодавно опублікованими новими матеріалами у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє LSM, інформує "Європейська правда".

Кримінальний процес пов'язаний з матеріалами, опублікованими на офіційному сайті ФБР США. Йдеться про створену Епштейном злочинну мережу і вербування кількох осіб, у тому числі, ймовірно, громадян Латвії, для вивезення до США з метою сексуальної експлуатації.

Кримінальна справа кваліфікована за статтею Кримінального закону про торгівлю людьми.

У зв'язку з проведеним розслідуванням латвійська поліція утрималася від більш детальних коментарів.

В опублікованих наприкінці січня 2026 року нових матеріалах у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна Латвія фігурує як одне з можливих місць вербування неповнолітніх дівчат.

Латвія в документах у різних контекстах згадується понад 500 разів, Рига – понад 800 разів. В опублікованих файлах названі імена кількох латвійських моделей і модельних агентств, а також розкривається особисте листування Епштейна з латвійськими дівчатами.

Вперше Латвія згадується у 2001 році, коли знайома Епштейна обговорює запрошення відвідати Латвію нібито від тодішнього прем'єр-міністра. Анонімний відправник у 2001 році пише, що отримав особисте запрошення від прем'єр-міністра Латвії відвідати країну і познайомитися. У 2001 році прем'єр-міністром був Андріс Берзіньш.

Берзіньш заперечив, що запрошував Джеффрі Епштейна відвідати Латвію.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс раніше виступив за те, щоб правоохоронні органи країни вивчили інформацію з "файлів Епштейна".

Також стало відомо, що Генеральна прокуратура Литви розпочала досудове розслідування інформації щодо можливої торгівлі людьми в країні після оприлюднення нових файлів засудженого в США за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна.