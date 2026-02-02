Президент Латвії хоче, щоб місцеві правоохоронці вивчили "файли Епштейна"

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що правоохоронним органам країни слід вивчити інформацію з файлів засудженого в США за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна, в яких Латвія фігурує як одне з можливих місць вербування неповнолітніх дівчат.

Заяву латвійського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Рінкевичс, латвійським правоохоронним органам необхідно проаналізувати опубліковану інформацію, щоб оцінити, чи потрібна якась реакція з боку державних установ.

При цьому він зазначив, що багато подій і списків настільки давні, що терміни давності для притягнення до відповідальності вже могли спливти.

Згідно з інформацією, що є у Рінкевичса, відповідальні латвійські відомства поки не отримували запитів про правову допомогу від США з проханням надати додаткову інформацію з Латвії.

У будь-якому випадку, на думку президента, погано вже те, що жителі Латвії, можливо, піддавалися зловмисним діям.

В опублікованих наприкінці січня 2026 року нових матеріалах у справі засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна Латвія фігурує як одне з можливих місць вербування неповнолітніх дівчат.

Латвія в документах у різних контекстах згадується понад 500 разів, Рига – понад 800 разів. В опублікованих файлах названі імена кількох латвійських моделей і модельних агентств, а також розкривається особисте листування Епштейна з латвійськими дівчатами.

Вперше Латвія згадується у 2001 році, коли знайома Епштейна обговорює запрошення відвідати Латвію нібито від тодішнього прем'єр-міністра. Анонімний відправник у 2001 році пише, що отримав особисте запрошення від прем'єр-міністра Латвії відвідати країну і познайомитися. У 2001 році прем'єр-міністром був Андріс Берзіньш.

Берзіньш заперечив, що запрошував Джеффрі Епштейна відвідати Латвію.

Повідомляли також, що нові опубліковані файли Епштейна свідчать, що він переказав тисячі фунтів чоловікові колишнього посла Великої Британії у США Пітера Мендельсона.

На цьому тлі Мендельсон відмовився від членства в Лейбористській партії.