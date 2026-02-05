Полиция Латвии начала уголовное разбирательство по делу "файлов Эпштейна"

Государственная полиция Латвии 4 февраля начала уголовное разбирательство в связи с недавно опубликованными новыми материалами по делу сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает LSM, информирует "Европейская правда".

Уголовное дело связано с материалами, опубликованными на официальном сайте ФБР США. Речь идет о созданной Эпштейном преступной сети и вербовке нескольких человек, в том числе, вероятно, граждан Латвии, для вывоза в США с целью сексуальной эксплуатации.

Уголовное дело квалифицировано по статье Уголовного закона о торговле людьми.

В связи с проводимым расследованием латвийская полиция воздержалась от более подробных комментариев.

В опубликованных в конце января 2026 года новых материалах по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек.

Латвия в документах в различных контекстах упоминается более 500 раз, Рига – более 800 раз. В опубликованных файлах названы имена нескольких латвийских моделей и модельных агентств, а также раскрывается личная переписка Эпштейна с латвийскими девушками.

Впервые Латвия упоминается в 2001 году, когда знакомая Эпштейна обсуждает приглашение посетить Латвию якобы от тогдашнего премьер-министра. Анонимный отправитель в 2001 году пишет, что получил личное приглашение от премьер-министра Латвии посетить страну и познакомиться. В 2001 году премьер-министром был Андрис Берзиньш.

Берзиньш отрицал, что приглашал Джеффри Эпштейна посетить Латвию.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее выступил за то, чтобы правоохранительные органы страны изучили информацию из "файлов Эпштейна".

Также стало известно, что Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование информации о возможной торговле людьми в стране после обнародования новых файлов осужденного в США за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.