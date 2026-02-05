У Литві пропонують заборонити тримати собак на прив'язі

У Литві голова парламентського Комітету охорони навколишнього середовища Лінас Йонаускас звернувся до міністра охорони навколишнього середовища Кястутіса Журомскаса з пропозицією ініціювати поправки, якими заборонять тримати собак на прив'язі.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

У своєму зверненні до міністра Йонаускас зазначив, що у більшості країн ЄС тримати собак на вулиці на прив'язі заборонено.

"Довготривале утримання собак на прив'язі на вулиці – це мука для тварин, собаки відчувають холод, голод, зневоднення, хворіють, крім того, переживають стрес, у них починаються поведінкові розлади. Така практика суперечить сучасним стандартам добробуту тварин", – написав Йонаускас.

В литовському парламенті вже виступали з подібними ініціативами, проте вони провалилися.

Петицію організації Gyvūnų gerovės iniciatyvos проти утримання собак на ланцюгу до кінця січня підписало майже 12 000 жителів.

Нагадаємо, у грудні президент Польщі Кароль Навроцький заветував так званий "закон про ланцюги", який мав на меті повністю заборонити тримати собак на ланцюгах.

Це рішення Навроцького різко розкритикував польський прем’єр Дональд Туск.