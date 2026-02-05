Укр Рус Eng

У Литві пропонують заборонити тримати собак на прив'язі

Новини — Четвер, 5 лютого 2026, 18:02 — Ірина Кутєлєва

У Литві голова парламентського Комітету охорони навколишнього середовища Лінас Йонаускас звернувся до міністра охорони навколишнього середовища Кястутіса Журомскаса з пропозицією ініціювати поправки, якими заборонять тримати собак на прив'язі.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

У своєму зверненні до міністра Йонаускас зазначив, що у більшості країн ЄС тримати собак на вулиці на прив'язі заборонено.

"Довготривале утримання собак на прив'язі на вулиці – це мука для тварин, собаки відчувають холод, голод, зневоднення, хворіють, крім того, переживають стрес, у них починаються поведінкові розлади. Така практика суперечить сучасним стандартам добробуту тварин", – написав Йонаускас.

В литовському парламенті вже виступали з подібними ініціативами, проте вони провалилися.

Петицію організації Gyvūnų gerovės iniciatyvos проти утримання собак на ланцюгу до кінця січня підписало майже 12 000 жителів.

Нагадаємо, у грудні президент Польщі Кароль Навроцький заветував так званий "закон про ланцюги", який мав на меті повністю заборонити тримати собак на ланцюгах.

Це рішення Навроцького різко розкритикував польський прем’єр Дональд Туск.

Литва
