В Литве предлагают запретить держать собак на привязи
В Литве председатель парламентского Комитета охраны окружающей среды Линас Йонаускас обратился к министру охраны окружающей среды Кястутису Журомскасу с предложением инициировать поправки, которыми запретят держать собак на привязи.
Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".
В своем обращении к министру Йонаускас отметил, что в большинстве стран ЕС держать собак на улице на привязи запрещено.
"Длительное содержание собак на привязи на улице – это мучение для животных, собаки испытывают холод, голод, обезвоживание, болеют, кроме того, переживают стресс, у них начинаются поведенческие расстройства. Такая практика противоречит современным стандартам благополучия животных", – написал Йонаускас.
В литовском парламенте уже выступали с подобными инициативами, однако они провалились.
Петицию организации Gyvūnų gerovės iniciatyvos против содержания собак на цепи до конца января подписали почти 12 000 жителей.
Напомним, в декабре президент Польши Кароль Навроцкий ветировал так называемый "закон о цепях", который имел целью полностью запретить держать собак на цепях.
Это решение Навроцкого резко раскритиковал польский премьер Дональд Туск.