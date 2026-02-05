В Литве предлагают запретить держать собак на привязи

В Литве председатель парламентского Комитета охраны окружающей среды Линас Йонаускас обратился к министру охраны окружающей среды Кястутису Журомскасу с предложением инициировать поправки, которыми запретят держать собак на привязи.

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

В своем обращении к министру Йонаускас отметил, что в большинстве стран ЕС держать собак на улице на привязи запрещено.

"Длительное содержание собак на привязи на улице – это мучение для животных, собаки испытывают холод, голод, обезвоживание, болеют, кроме того, переживают стресс, у них начинаются поведенческие расстройства. Такая практика противоречит современным стандартам благополучия животных", – написал Йонаускас.

В литовском парламенте уже выступали с подобными инициативами, однако они провалились.

Петицию организации Gyvūnų gerovės iniciatyvos против содержания собак на цепи до конца января подписали почти 12 000 жителей.

Напомним, в декабре президент Польши Кароль Навроцкий ветировал так называемый "закон о цепях", который имел целью полностью запретить держать собак на цепях.

Это решение Навроцкого резко раскритиковал польский премьер Дональд Туск.