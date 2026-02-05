Британія підписала угоду зі США щодо співпраці у сфері критичних мінералів

Велика Британія підписала нове партнерство у сфері критично важливих мінералів з адміністрацією президента США Дональда Трампа, прагнучи диверсифікувати ланцюги постачання та зменшити залежність від Китаю.

Про це повідомили на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".

Угоду було підписано у середу у Вашингтоні. Згідно з умовами угоди, обидві країни домовилися застосовувати інструменти економічної політики та скоординовані інвестиції для забезпечення постачання критично важливих мінералів, а також протидіяти субсидованому імпорту, який може підривати внутрішнє виробництво.

Сторони спільно визначатимуть пріоритетні проєкти, залучатимуть фінансування для їх реалізації та обмінюватимуться даними щодо інвестицій, які можуть становити загрозу національним виробничим можливостям у будь-якій з країн.

Обидві сторони зобов’язалися захищати свої галузі від "неринкової політики та недобросовісних торговельних практик", зокрема шляхом співпраці з союзниками над глобальним підходом до проблем ціноутворення.

В угоді також зазначено, що обидві сторони використовуватимуть наявні законодавчі та дипломатичні інструменти для перевірки, стримування та, за потреби, блокування продажу активів у сфері критично важливих мінералів і рідкісноземельних елементів з міркувань національної безпеки.

Очікується, що міністри США та Великої Британії зберуться протягом найближчих шести місяців для подальшого розвитку партнерства.

Адміністрація Трампа, яка вже оголосила про подібні угоди з Мексикою, Європейським Союзом та Японією, зрештою прагне створити торговельний блок у сфері критично важливих мінералів. Ідею, яку в середу вперше озвучив віцепрезидент США Джей Ді Венс, запропонували 54 країнам.

