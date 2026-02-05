Британия подписала соглашение с США о сотрудничестве в сфере критически важных минералов

Великобритания подписала новое партнерство в сфере критически важных минералов с администрацией президента США Дональда Трампа, стремясь диверсифицировать цепочки поставок и уменьшить зависимость от Китая.

Об этом сообщили на сайте британского правительства, пишет "Европейская правда".

Соглашение было подписано в среду в Вашингтоне. Согласно условиям соглашения, обе страны договорились применять инструменты экономической политики и скоординированные инвестиции для обеспечения поставок критически важных минералов, а также противодействовать субсидированному импорту, который может подрывать внутреннее производство.

Стороны будут совместно определять приоритетные проекты, привлекать финансирование для их реализации и обмениваться данными об инвестициях, которые могут представлять угрозу национальным производственным возможностям в любой из стран.

Обе стороны обязались защищать свои отрасли от "нерыночной политики и недобросовестных торговых практик", в частности путем сотрудничества с союзниками над глобальным подходом к проблемам ценообразования.

В соглашении также указано, что обе стороны будут использовать имеющиеся законодательные и дипломатические инструменты для проверки, сдерживания и, при необходимости, блокирования продажи активов в сфере критически важных минералов и редкоземельных элементов из соображений национальной безопасности.

Ожидается, что министры США и Великобритании соберутся в течение ближайших шести месяцев для дальнейшего развития партнерства.

Администрация Трампа, которая уже объявила о подобных соглашениях с Мексикой, Европейским Союзом и Японией, в конечном итоге стремится создать торговый блок в сфере критически важных минералов. Идея, которую в среду впервые озвучил вице-президент США Джей Ди Венс, была предложена 54 странам.

