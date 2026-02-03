ЗМІ: ЄС може запропонувати США партнерство щодо критичних мінералів

Цього тижня Європейський Союз може запропонувати США партнерство в галузі критичних мінералів, щоб обмежити вплив Китаю, прагнучи сформувати ініціативу адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо укладення глобальних угод.

Про це Bloomberg повідомили поінформовані співрозмовники, передає "Європейська правда".

За інформацією осіб, обізнаних з цим питанням, ЄС готовий підписати меморандум про взаєморозуміння з США щодо розробки "Дорожньої карти стратегічного партнерства" протягом трьох місяців.

Мета партнерства – спільно знайти способи постачання критичних мінералів, необхідних для більшості сучасних технологій, без залежності від Китаю.

Зазначимо: і США, і ЄС стали залежними від дешевих мінералів з Китаю, що дає Пекіну важелі впливу на їхні ланцюги постачання.

За словами співрозмовників, пропозиція передбачає кілька способів зменшити цю залежність.

Зазначається, що меморандум пропонує ЄС і США розглянути спільні проєкти з видобутку критичних мінералів і механізми підтримки цін. Він також рекомендує способи захисту обох ринків від надлишку зовнішніх мінералів та інших форм маніпулювання ринком.

Водночас пропозиція передбачає, що обидві сторони повинні створити між собою надійні ланцюги постачання.

Співрозмовники стверджують, що пропозиція ЄС також наполягає на тому, щоб обидві сторони поважали територіальну цілісність одна одної.

Також, за їхніми даними, у меморандумі зазначається можливість створення запасів критично важливих мінералів, що також є пріоритетом Трампа.

У контексті цього варто звернути увагу, що 2 лютого президент США запустив програму накопичення запасів критично важливих мінералів на суму $12 млрд, щоб захистити виробників від раптового дефіциту поставок.

За словами співрозмовників, основні положення пропозиції, яку ЄС підготував і готовий підписати, такі:

співпраця з метою забезпечення безпеки ланцюгів поставок і зменшення залежності, зокрема шляхом розвитку преміальних ринків на міжнародному рівні та спільної роботи з метою протистояння будь-яким збуренням;

поглиблення промислової та економічної інтеграції, зокрема через спільні проєкти;

взаємне звільнення від експортних обмежень щодо критично важливих мінеральних сировинних ресурсів;

співпраця в галузі досліджень та інновацій по всьому ланцюжку створення вартості;

обмін інформацією, зокрема щодо ланцюжків поставок та виявлення ризиків, а також спільна робота над підвищенням прозорості ринку. Заходи для запобігання перебоям можуть включати створення запасів або створення групи реагування ЄС-США;

співпраця щодо експортних обмежень, що застосовуються до третіх країн.

Як відомо, Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.

У жовтні китайська влада вирішила запровадити обовʼязкове ліцензування експорту продукції, яка містить понад 0,1% рідкісноземельних мінералів. Після цього Трамп пригрозив "масовим підвищенням тарифів" на китайські товари.

30 жовтня Трамп заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

А міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Китай "зробив справжню помилку", погрожуючи припинити експорт рідкісноземельних металів.