В Іспанії закликають до тотальної заборони соцмережі Х

Міністерка у справах молоді Іспанії Сіра Рего виступила за заборону на рівні країни соціальної мережі Ілона Маска X через "кричущі порушення основних прав", які там мають місце.

Заяву іспанської міністерки наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи на заході з цифрового активізму в Барселоні зазначила, що "наступна битва повинна бути спрямована на обмеження і, ймовірно, заборону Twitter [X]", оскільки платформа стала "простором, в якому ми спостерігаємо кричущі порушення основних прав".

Вона вказала на такі суперечності, як сексуалізовані ШІ-зображення, створені чат-ботом Grok.

Рего назвала нинішній цифровий простір "недемократичним" і контрольованим "декількома цифровими сильними світу цього".

Ці коментарі з'явилися в той час, коли іспанський прем’єр Педро Санчес просуває плани щодо заборони доступу до соціальних мереж для осіб віком до 16 років.

Коментуючи ці наміри іспанського уряду, російський бізнесмен і засновник Telegram Павел Дуров назвав це рішення прецедентом "для відстеження особистості кожного користувача". Дуров також стверджує, що нововведення стане інструментом для придушення опозиції.

У відповідь Санчес заявив: "Хай техноолігархи гавкають, Санчо, це знак того, що ми їдемо верхи".