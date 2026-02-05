В Испании призывают к тотальному запрету соцсети Х

Министр по делам молодежи Испании Сира Рего выступила за запрет на уровне страны социальной сети Илона Маска X из-за "вопиющих нарушений основных прав", которые там имеют место.

Заявление испанского министра приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Выступая на мероприятии по цифровому активизму в Барселоне, она отметила, что "следующая битва должна быть направлена на ограничение и, вероятно, запрет Twitter [X]", поскольку платформа стала "пространством, в котором мы наблюдаем вопиющие нарушения основных прав".

Она указала на такие противоречия, как сексуализированные ИИ-изображения, созданные чат-ботом Grok.

Рего назвала нынешнее цифровое пространство "недемократическим" и контролируемым "несколькими цифровыми сильными мира сего".

Эти комментарии появились в то время, когда испанский премьер Педро Санчес продвигает планы по запрету доступа к социальным сетям для лиц в возрасте до 16 лет.

Комментируя эти намерения испанского правительства, российский бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров назвал это решение прецедентом "для отслеживания личности каждого пользователя". Дуров также утверждает, что нововведение станет инструментом для подавления оппозиции.

В ответ Санчес заявил: "Пусть техноолигархи лают, Санчо, это знак того, что мы едем верхом".