Санчес відповів на критику від засновника Telegram: нехай гавкає

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес гостро відповів на слова засновника Telegram Павла Дурова, який розкритикував його рішення заборонити соцмережі для дітей до 16 років.

Як пише "Європейська правда", своє повідомлення Санчес опублікував у мережі X.

Як зазначив очільник уряду Іспанії, критика від власників технологічних компаній є ознакою того, що рішення про заборону соцмереж до 16 років є правильним.

"Хай техноолігархи гавкають, Санчо, це знак того, що ми їдемо верхи", – написав Санчес.

Перед цим російський бізнесмен і засновник Telegram Павел Дуров опублікував у своєму месенджері повідомлення, в якому назвав рішення Іспанії прецедентом "для відстеження особистості кожного користувача". Дуров також стверджує, що нововведення стане інструментом для придушення опозиції.

"Залишайся пильною, Іспанія. Вимагайте прозорості та боріться за свої права", – написав бізнесмен.

На критику Дурова відреагував також міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте.

"Сьогодні хороший день, щоб видалити Telegram з мого телефону. Це ніколи не було дуже корисним для мене. Отже, втрата невелика, якщо не нульова", – написав міністр у своєму акаунті X.

Пуенте завершив своє повідомлення російським словом "пока", звертаючись до засновника Telegram.

Нагадаємо, у вівторок 3 лютого прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив у вівторок про наміри заборонити доступ до соціальних мереж особам віком до 16 років. Санчес також анонсував інші заходи для посилення контролю над цифровими платформами, а також відповідальність для їхніх керівників за порушення.

Як відомо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.