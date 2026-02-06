У США заявили, що нові санкції проти Росії залежатимуть від мирних переговорів

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що подальші санкції США проти Росії залежать від переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні.

Про це він сказав на слуханнях у банківському комітеті Сенату, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Бессент заявив, що розгляне можливість введення нових санкцій проти російського "тіньового флоту".

"Я візьму це до уваги. Побачимо, як розвиватимуться мирні переговори", – сказав він.

Американський міністр впевнений, що санкції адміністрації Трампа проти російських нафтових гігантів "Роснєфть" та "Лукойл" допомогли залучити Росію до мирних переговорів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2025 року Сполучені Штати вперше за другої каденції Трампа застосували масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль американського президента.

У грудні США продовжили дію генеральної ліцензії, яка звільняє з-під санкцій мережу автозаправних станцій "Лукойлу" за кордоном до кінця квітня 2026 року. Попри відстрочку, санкції фактично поставили хрест на міжнародному бізнесі "Лукойлу".

Як стало відомо 29 січня, "Лукойл" погодилася продати свої міжнародні активи американській приватній інвестиційній компанії Carlyle Group. Йдеться про всі об’єкти за межами Росії, окрім активів у Казахстані.

