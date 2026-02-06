В США заявили, что новые санкции против России будут зависеть от мирных переговоров

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшие санкции США против России зависят от переговоров, направленных на прекращение войны в Украине.

Об этом он сказал на слушаниях в банковском комитете Сената, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Бессент заявил, что рассмотрит возможность введения новых санкций против российского "теневого флота".

"Я приму это во внимание. Посмотрим, как будут развиваться мирные переговоры", – сказал он.

Американский министр уверен, что санкции администрации Трампа против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" помогли привлечь Россию к мирным переговорам.

Напомним, в конце октября 2025 года Соединенные Штаты впервые за вторую каденцию Трампа применили масштабные санкции против России за нежелание Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям американского президента.

В декабре США продлили действие генеральной лицензии, которая освобождает от санкций сеть автозаправочных станций "Лукойла" за рубежом до конца апреля 2026 года. Несмотря на отсрочку, санкции фактически поставили крест на международном бизнесе "Лукойла".

Как стало известно 29 января, "Лукойл" согласилась продать свои международные активы американской частной инвестиционной компании Carlyle Group. Речь идет обо всех объектах за пределами России, кроме активов в Казахстане.

