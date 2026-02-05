Ще одна країна заборонить соцмережі для дітей
Четвер, 5 лютого 2026
Словенія готує законопроєкт, який заборонить доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років.
Про це повідомив у четвер, 5 лютого, на пресконференції віцепрем'єр Словенії Матей Аркон, пише Reuters, передає "Європейська правда".
Аркон зазначив, що Міністерство освіти ініціювало цей крок, спираючись на досвід інших країн, і залучить фахівців до розробки закону, спрямованого на захист дітей та підлітків.
Нагадаємо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.
Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.
Окрім цього, таке ж рішення розглядає й Іспанія.
