Україна має "прискорено" вступити до ЄС, але є обов'язкова умова – ексглава МЗС Нідерландів

За поточних обставин є шанси домовитися про швидкий вступ України до ЄС – але виконання "домашнього завдання" за ключовим блоком є обов’язковою умовою.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" сказав колишній міністр закордонних справ Нідерландів, експерт при Інституті міжнародних справ Нідерландів Берт Кундерс.

Кундерс вважає, що Україна має стати членом НАТО – але зараз для цього немає сприятливих обставин, проте ситуація зі вступом до ЄС – протилежна.

"Переговори щодо мирної угоди створюють тиск для того, щоб це рішення стало реальним. Бо йдеться про гарантії безпеки, які має отримати Україна, а членство ЄС може дати такі гарантії. За умов, коли членство в НАТО є неможливим, вступ до ЄС набуває величезного значення. Він одночасно стає безпековою складовою, а також важливою зміною статусу України у сприйнятті Путіна", – наголосив експерт.

Він підкреслив, що вступ України до ЄС є також ключовим етапом у долученні України до загальноєвропейської системи безпеки.

Берт Кундерс вважає, що ЄС має дати Україні чітке розуміння дати вступу – або окреслити чіткий процес, який для України не триватиме нескінченно і відбудеться таким чином, щоб дозволити швидкий вступ України до ЄС і при цьому зберегти довіру до нього з обох сторін.

"Але навіть за умов, коли ЄС погодиться на швидкі рішення щодо членства, ви маєте усвідомлювати, що в питаннях Fundamentals, тобто засадничих питань членства (йдеться, зокрема, про питання демократії, прав людини, протидії корупції тощо. – ЄП), компромісу не буде", – наголошує Кундерс.

Він нагадав про план з 10 пунктів щодо верховенства права та протидії корупції, який підписали єврокомісарка Марта Кос та український віцепрем'єр Тарас Качка.

"Ці питання є дуже важливими для деяких країн, зокрема для Нідерландів. Нам потрібно зрозуміти, як ви їх вирішуєте. Це ключові елементи Європейського Союзу, і ми вже бачили відступ від них у таких країнах, як Угорщина та інші. З огляду на досвід, за цими питаннями у вимогах до України не буде поступок", – наголосив він.

"Ми знаємо, що в процесі вступу будуть також інші виклики, як-от щодо бюджету спільної агрополітики ЄС, але тут можливо домовитися про поетапне впровадження норм або про поетапну відмову… Але щодо засадничих питань – ні", – додав він.

Експерт зауважив, що вважає можливим "прискорений вступ", навіть якщо деякі країни – наприклад, Угорщина Віктора Орбана – будуть чинити спротив.

"Але навіть з урахуванням того, що стосовно вашого вступу багато питань залишаються відкритими, приєднання України є стратегічним рішенням, яке нам у ЄС необхідно ухвалити", – підсумував він.

